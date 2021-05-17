وزير الخارجية الأردني: لن تنعم المنطقة بالاستقرار ما لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم

عمان- (د ب أ):

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إن المنطقة "لن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه".

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية، على موقعها الإلكتروني، عنه القول :"رسالتنا إلى العالم هي أن الاحتلال أساس الشر كله".

وشدد بالقول :"القضية الفلسطينية مفتاح الحل، وجوهر الصراع، ومستمرون في بذل كل جهد ممكن للدفاع، وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "الأردن على تواصل مستمر مع الأشقاء في فلسطين من أجل دعم حقوق أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة"، موضحا أن "ترحيلهم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي".

وأشار إلى أن "رسالة الأردن الواحدة هي أنه يتعين أن توقف إسرائيل كل ممارساتها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني التي تقوض كل جهود السلام الشامل والعادل".