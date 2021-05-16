شكري: الضفة الغربية والقدس شهدتا توسعا كبيرا في سياسة التهجير القسري

وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن الضفة الغربية والقدس شهدتا توسعا كبيرا في سياسة التهجير القسري والاستيلاء على المنازل.

وأضاف شكري خلال كلمة أمام جلسة افتراضية لمجلس الأمن تبحث الأزمة في الشرق الأوسط، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عانت تدهورا كبيرا على كافة المستويات خلال الفترة الماضية.

وأكد شكري، أنه لا استقرار أو سلام في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية.