قمة طارئة للاتحاد الأوروبي حول المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بروكسل- (بي بي سي):

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم محادثات طارئة عبر الفيديو بشأن أحداث القدس الأخيرة وتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر عن القمة التي ستنعقد على حد قوله "على نحو استثنائي"، موضحا أنه سيتم خلالها التنسيق ومناقشة الطريقة المثلى التي يمكن للاتحاد الأوروبي بها التدخل ووضع حد للعنف الحالي وفورا.

لكن تواجه الدول ال27 في التكتل معضلة تباين مواقفها من النزاع إذ تدعم بعضها مثل ألمانيا والنمسا وسلوفينيا بشدة "حق إسرائيل في الدفاع" عن نفسها بينما تحثها دول أخرى على "ضبط النفس".

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن بوريل يبذل جهودا دبلوماسية "مكثّفة" في هذا الصدد مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين ودبلوماسيين كبار في الدول المجاورة.