"القسام" تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ

غزة/تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، عن قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ.

وقالت القسام، في بيان أوردته قناة "الأقصى" الفلسطينية إنها "توجه الآن ضربةً صاروخيةً لتل أبيب بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة (8 أطفال وسيدتين) في غارة إسرائيلية فجر السبت على منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ووفق وسائل إعلام، دون صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ومناطق أخرى .