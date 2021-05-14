مبعوث أمريكي بارز يصل الشرق الأوسط للتهدئة وخفض التصعيد
تل أبيب - (د ب أ):
وصل دبلوماسي أمريكي كبير إلى تل أبيب اليوم الجمعة للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، حيث تحاول واشنطن خفض التصعيد بشكل عاجل للنزاع الدامي الذي انفجر الأسبوع الماضي.
وقالت السفارة الأمريكية في القدس إن هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية سوف "يعزز الحاجة للعمل نحو هدوء مستدام، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".
وقالت السفارة على تويتر إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون إجراءات متكافئة من الحرية والأمن والكرامة والرفاهية".
وتبذل جهود دبلوماسية لتهدئة أعمال العنف على جبهات مختلفة.
وفي وقت سابق، علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في القاهرة من دوائر أمنية مصرية أن إسرائيل رفضت عرضا مصريا للتوسط لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت المصادر إن وفدا مصريا توجه إلى تل أبيب يوم أمس الخميس لم يستطع تحقيق المهمة .
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