الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إسرائيل

10:28 ص الجمعة 14 مايو 2021
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إسرائيل

تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين وال


واشنطن - أ ش أ

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين إلى تجنب الذهاب إلى إسرائيل"، بسبب تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الجمعة، أنه بعد أن تم في الأسابيع الماضية خفض التحذير من السفر إلى إسرائيل في ضوء تحسن الوضع الوبائي فيها، أُعيد رفع مستوى التحذير من الدرجة الثانية إلى الثالثة، على مقياس من أربع درجات.

كما أوصت الولايات المتحدة رعاياها بعدم الذهاب إلى قطاع غزة والضفة الغربية حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة.

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الولايات المتحدة حظر السفر الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة قصف غزة

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