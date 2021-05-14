بالفيديو.. أسر فلسطينية تصرخ تحت ركام القصف الإسرائيلي على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عداونها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك لليوم الخامس على التوالي، بينما تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسر فلسطينية تستغيث تحت وقع القصف وركام المباني المنهارة جراء العدوان.

وقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 109 شهداء بينهم 28 طفلاً و15 امرأة، فضلاً عن 621 مصابًا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. ويعيش القطاع في ظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة بفعل الغارات الإسرائيلية، ما يهدد المرافق الصحية في المدينة بالانهيار.

الاحتلال يتراجع عن تصريحات الهجوم البري

إلى ذلك، جيش الاحتلال أعلن فجر الجمعة أن قوات برية تابعة له بدأت هجومًا داخل القطاع، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويفيد بأنه "لا يوجد جنود" في غزة. بينما أجاب المتحدث باسم الجيش سؤال وكالة الأنباء الفرنسية حول تضارب التصريحات تلك، بأن "مشكلة تواصل داخلية" قد وقعت. وأنه ليس هناك غزو بري بل قصف مدفعي من الحدود.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام صباح اليوم قصفها عسقلان وأسدود وبئر السبع وسيدروت بـ 50 صاروخًا، وذلك ردًا على العدوان الذي استدف المدنيين في القطاع. فيما أضافت -في وقت لاحق- أنها أطلقت 100 صاروخ على عسقلان.

تظاهرات ومواجهات في الضفة الغربية

وفي الأثناء، تظاهر فلسطينيون في عدد من مدن الضفة الغربية دعمًا للمقاومة وتنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة، واشتعلت مواجهات بينهم وبين قوات الاحتلال، فيما واجهت قوات الأمن المتظاهرين في نابلس بالقنابل المسيلة للدموع.

وبدأت أحداث غزة عقب محاولات طرد سكان حي الشيخ جراح في القدس من منازلهم من قبل مستوطنين مدعومين بقوات الاحتلال، ما أشعل الاحتجاجات في المدينة المقدسة، والتي واجهها الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، الأمر الذي ردت عليه المقاومة في غزة بقصف بلدات في الداخل المحتل، قبل أن توسع إسرائيل عدوانها في القدس وفي غزة بقصفها.

وقد تطور تردي الأوضاع في الأراضي المحتلة ووصل إلى اعتداءات ممنهجة ارتكبها مستوطنين بحق فلسطينيين في عدد من المدن المحتلة، أبرزها اللد التي انفلتت الأوضاع بها إلى مواجهات مسلحة.