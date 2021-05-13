الكاظمي يجدد موقف العراق الثابت بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني

05:14 م الخميس 13 مايو 2021
الكاظمي يجدد موقف العراق الثابت بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد- (د ب أ):

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس موقف بلاده الثابت حكومة وشعبا تجاه "القضية العادلة للشعب الفلسطيني".

وقال الكاظمي في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين، سواء في القدس أو في قطاع غزة، كما يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين".

وحيّا رئيس الوزراء "الوقفة المشرفة التي يقفها شعب فلسطين اليوم، وصموده واقتداره على سبيل تحقيق دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، عبر الرئيس عباس عن إيمانه بعمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي "التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل ذوده عن قضيته العادلة".

وأسفر تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لليوم الرابع على التوالي عن مقتل 83شخصا، بينهم 17طفلا وإصابة 487 آخرين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

مصطفى الكاظمي العراق رئيس الوزراء العراقي فلسطين بغداد

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