وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي دعم بلاده لتل أبيب

وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس، على دعم الولايات المتحدة "الراسخ" لإسرائيل، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن أوستن أكد على الدعم الأمريكي الراسخ لحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها.

وأضاف: "أكد أوستن على أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لاستعادة الهدوء".

وأجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولا خلاله الوضع في غزة والتصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت ‏الخارجية الأمريكية، إن بلينكن عبر لنتنياهو عن مخاوفه من الهجمات الصاروخية من غزة.

وكانت كتائب القسام التابعة لحركة ةلمقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت قصف عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخًا ردُا على قصف برج الشروق وكردٍ أولي على اغتيال عددًا من قادة القسام. جاء ذلك في بيان لها عبر تطبيق "تليجرام".

وقتل شخص وأصيب ٦ آخرون جراء قصف "قسام" لسديروت.

وانهار برج الشروق السكني وسط قطاع غزة، بعد استهدافه بسلسلة صواريخ إسرائيلية، حسبما ذكرت "العربية".

أطلقت طائرة استطلاع تابعة قوات الاحتلال، عدة صواريخ على برج الشروق بمدينة غزة الذي يحتوي عددًا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية ومنها مقر الفضائية، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وانهارت أجزاء من مبنى البرج إثر القصف الصاروخي الإسرائيلي المتواصل.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت برجًا سكنيًا مكونًا من ١٢ طابقًا، في غزة أمس، وردت كتائب القسام على استهداف المباني السكنية بقصف مدينة تل أبيب ومطار بن جوريون.