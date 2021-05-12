طالبان تسيطر على مناطق في إقليم "ميدان وردك" وسط أفغانستان
أفغانستان - (أ ش أ)
قال مسئول أفغاني، اليوم الأربعاء، إن عناصر من حركة طالبان استولت على مقر قيادة منطقة "نيرخ" وسط إقليم ميدان وردك.
وأكد عضو مجلس المحافظة شريف الله حوتاك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، أن المتمردين سيطروا على مقر المنطقة الليلة الماضية.
وتقع نيرخ، إحدى المناطق المضطربة في إقليم ميدان ورداك على طول الطريق السريع الأوسط الذي يربط كابول بمقاطعة قندهار الجنوبية.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان على حسابه على تويتر، إن عناصر طالبان استولت على المنطقة وخطفت أسلحة ومعدات عسكرية، زاعمًا مجاهد أن عناصر الحركة قتلت وأسرت عدة أفراد من قوات الأمن.
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