بوتين وأردوغان يبحثان التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني
موسكو - (د ب أ):
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا اليوم الأربعاء، التصعيد القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحثا جميع أطراف النزاع على العودة للحوار.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في بيان، أن بوتين وأردوغان تبادلا خلال المكالمة الآراء بشكل مفصل بخصوص التصعيد الحاد في القدس الشرقية وأعربا عن بالغ قلقهما إزاء استمرار المواجهات وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة للجولة الجديدة من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا الجانبان جميع الأطراف إلى خفض التوتر والتسوية السلمية للخلافات القائمة.
وأشار بوتين وأردوغان إلى مواقف روسيا وتركيا المبدئية المؤيدة لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين على أساس المعايير القانونية المعترف بها دوليا، مؤكدين على الدور الخاص الذي تضطلع به الرباعية الدولية (أي روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة) في المساعدة على تقدم العملية التفاوضية.
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