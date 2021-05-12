الجيش الإسرائيلي يعترض "طائرة بدون طيار" انطلقت من غزة

11:06 ص الأربعاء 12 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي يعترض "طائرة بدون طيار" انطلقت من غزة

طائرة بدون طيار

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة بدون طيار انطلقت من قطاع غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الدفاعات الجوية تصدت واعترضت قطعة جوية بدون طيار "خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأضاف أنه منذ بدء جولة التوتر الحالية مع الفصائل الفلسطينية في غزة تم إطلاق 850 صاروخا نحو إسرائيل من قطاع غزة، 200 صاروخ منها سقطت داخل القطاع.

وفى الوقت نفسه قصف الجيش الإسرائيلي حوالي 500 هدف في القطاع.

طائرة بدون طيار قطعة بدون طيار الجيش الإسرائيلي قطاع غزة

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