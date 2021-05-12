الصحة العالمية: اكتشاف سلالة كورونا الهندية في 44 دولة

08:09 ص الأربعاء 12 مايو 2021
الصحة العالمية: اكتشاف سلالة كورونا الهندية في 44 دولة

منظمة الصحة العالمية

واشنطن (د ب أ) –

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الهندية في 44 دولة.

وقالت المنظمة في تقرير أمس الثلاثاء إن هذه السلالة ، التي تم اكتشفت في تشرين أول/أكتوبر الماضي ، أنتجت ثلاث سلالات أخرى، وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات مهمة بين السلالات الثلاث، فإن الأدلة المتاحة محدودة للغاية لتوصيفها بشكل فردي.

وقالت إن أي آثار على فعالية اللقاحات أو العلاجات تظل غير مؤكدة.

وسجلت الهند 4 آلاف و205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 348 ألفا و421 إصابة بالفيروس.

وترتفع حصيلة الوفيات في البلاد بذلك إلى 254 ألفا و197 حالة، حسبما أفادت السلطات الصحية.

كما ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 23 مليونا و340 ألفا و938 حالة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19

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