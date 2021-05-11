مفتي لبنان: الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

لبنان - (أ ش أ)

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن بعد غد الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي لبنان، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأربعاء، في 12 مايو هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك 30 يوما، ويكون يوم الخميس في 13 مايو 2021م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1442هـ.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".