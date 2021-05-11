"الجهاد الإسلامي" تعلن مقتل 3 من قادتها في غارة إسرائيلية

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن مقتل ثلاثة من قادتها العسكريين اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على غزة ضمن جولة التوتر المستمرة منذ يومين.

ونعت "سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد في بيان ثلاثة من قادة "الوحدة الصاروخية" هم: سامح لمملوك (34 عامًا) ومحمد أبو العطا (30 عامًا)، وكمال قريقع (34 عامًا).

وأوضحت السرايا أن القادة الثلاثة قضوا "إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات" إسرائيلية، متوعدة بأن الرد على ذلك "سيكون قاسيًا".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 28 بينهم 10 أطفال وسيدة في ظل التوتر المستمر مع إسرائيل منذ أمس.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد اعلنت اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتلى ومفقودين في صفوف مقاتليها جراء القصف الإسرائيلي.

في المقابل، أصابت قذائف صاروخية أطلقت من غزة مبان في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل ما أسفر عن مقتل إسرائيليتين في بنايتين مختلفتين، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين.

وأطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اسم "سيف القدس" على جولة التصعيد الحالية في قطاع غزة، فيما اطلق الجيش الإسرائيلي على عمليته في غزة "حارس الأسوار".

وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس يوم أمس وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.