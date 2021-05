سد النهضة.. آبي أحمد يرحب برئيس الكونغو ويغرد: ملتزمون بالتفاوض

كتبت- رنا أسامة:

رحّب رئيس الوزراء الإثيوبي بوصول رئيس الكونغو الدمقراطية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، إلى إثيوبيا، في إطار جولة لبحث كسر جمود مفاوضات سد النهضة.

وأعرب آبي أحمد، في تغريدة على حسابه الموثّق عبر تويتر، الثلاثاء، عن بالغ تقديره "للدور الإيجابي" الذي يلعبه رئيس الكونغو لتحقيق "نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة".

وأكد أن بلاده "لا تزال ملتزمة بالعملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل لاتفاق مُرضٍ للجميع"، مُرفقًا تغريدته بصور تُظهر جانبًا من استقباله رئيس الكونغو في إثيوبيا.

