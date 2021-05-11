سد النهضة.. آبي أحمد يرحب برئيس الكونغو ويغرد: ملتزمون بالتفاوض

02:45 م الثلاثاء 11 مايو 2021
سد النهضة.. آبي أحمد يرحب برئيس الكونغو ويغرد: ملتزمون بالتفاوض

رئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس الكونغو

كتبت- رنا أسامة:

رحّب رئيس الوزراء الإثيوبي بوصول رئيس الكونغو الدمقراطية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، إلى إثيوبيا، في إطار جولة لبحث كسر جمود مفاوضات سد النهضة.

وأعرب آبي أحمد، في تغريدة على حسابه الموثّق عبر تويتر، الثلاثاء، عن بالغ تقديره "للدور الإيجابي" الذي يلعبه رئيس الكونغو لتحقيق "نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة".

وأكد أن بلاده "لا تزال ملتزمة بالعملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل لاتفاق مُرضٍ للجميع"، مُرفقًا تغريدته بصور تُظهر جانبًا من استقباله رئيس الكونغو في إثيوبيا.

والسبت الماضي، أجرى تشيسكيدي زيارة خاطفة إلى السودان، لطرح مبادرة جديدة لم تتضح معالمها بعد، لتسوية الخلاف بين دولتي القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى.

كما أجرى مباحثات في القاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد جملة وتفصيلًا أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، مُشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد من شأنه أن "يُجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر".

اثيوبيا الكونغو ابي احمد سد النهضة فيليكس تشيسكيدي مصر السودان مياه النيل

الخبر التالى:

بدء اجتماع "افتراضي" عربي طارئ لبحث العنف الإسرائيلي في القدس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معهد الفلك يعلن مواعيد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا