العنف في أفغانستان: حداد وطني على ضحايا الهجمات المتكررة على المدارس
كابول- (بي بي سي):
أعلنت أفغانستان، الثلاثاء، يومَ حداد وطني وتحييه بتلاوة نصوص القران في أنحاء البلاد تكريما لضحايا الهجمات الدموية التي استهدفت مؤخرا مدارس بالبلاد .
وأسفر السبت الماضي تفجيرٌ استهدف مدرسة ثانوية في العاصمة الأفغانية، كابول، عن مقتل أكثر 68 شخصا معظمهم من الفتيات كما كان هناك عددٌ آخر من الطلاب لقى حتفه قبل أسبوعين إثر انفجار سيارة مفخخة طالت هؤلاء ضمن ما طالته في إقليم لوغار، شرقي البلاد.
ومع نهاية شهر رمضان، يفترض أن يحل مع الاحتفال بأيام العيد في الساعات القادمة، وقف قصير لإطلاق النار .
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