رسالة جديدة من عسكريين فرنسيين للتحذير من "الحرب الأهلية"

باريس- (بي بي سي):

نشرت الصحيفة الفرنسية اليمينية "فالور اكتيويل" رسالة مفتوحة ثانية لعسكريين فرنسيين يحذرون مجددا من مغبة حرب أهلية في فرنسا.

وخلافا للرسالة الأولى التي خرجت للعلن في نيسان أبريل الماضي وحظيت بشكل أساسي بدعم ضباط وجنرالات متقاعدين، حملت الرسالة الثانية توقيعا مجهولا نيابة عن آلاف من العسكريين مازالوا في الخدمة، على حد ما نسبته الصحيفة الأسبوعية.

لكن وعلى غرار سابقتها، فقد تركز الخطاب مرة أخرى في سطور الرسالة الجديدة على ضرورة تحرك الدولة واتخاذ إجراءات ضد الإسلاميين والمهاجرين والإسكان الاجتماعي الذي اعتبره الموقعون عليها أنه قنبلة خارج نطاق السيطرة.

وأمرت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي بخضوع أفراد الجيش الموقعين على هذه الرسالة الجديدة إلى إجراءات تأديبية لعصيانهم الأوامر التي تقضي ببقائهم على الحياد سياسياً وفقا لما تم إعلانه.

كانت فرنسا امرت بفتح التحقيق مع العسكريين مهندسي الرسالة الأولى بعد إثارتهم ضجة بها فيما شجعتهم رئيسة حزب "التجمع الوطني" وزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، ماري لوبن، على الاصطفاف خلفها في حملتها للفوز بسباق الرئاسيات المرتقب في 2022 في البلاد في مواجهة حملة الرئيسَ الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرشح تيار الوسط.

ووقعت اشتباكات الأسبوع الماضي بين الشرطة الفرنسية ونشطاء شباب من اليمين في مدينة على الساحل الجنوبي لفرنسا، فريجوس، والواقعة تحت هيمنة "التجمع الوطني".