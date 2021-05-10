الكويت.. حريق في ثاني أكبر حقول النفط بالعالم

02:08 م الإثنين 10 مايو 2021
الكويت.. حريق في ثاني أكبر حقول النفط بالعالم

ارشيفية

وكالات:

تعرض حقل برقان النفطي في الكويت لحريق "محدود"، فجر الاثنين، على أفاد به الناطق الرسمي باسك شركة نفط الكويت.

وقال الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، قصي العامر، في بيان، إن "حريقا محدودا اندلع فجر الاثنين في حقل برقان الكبير" دون أن يؤثر على عملية انتاج النفط في الدولة الخليجية.

لكن الحريق الذي سيطرت فرق الطوارئ عليه في وقت سريع، تسبب في إصابة عاملين اثنين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة، إذ نقلا للمستشفى وهما في حالة مستقرة، وفقا للبيان.

وأشار إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الاجراءات المتبعة بالشركة".

وجاء في البيان: "تعاملت (الشركة) فورا مع الحادث بجميع فرقها المعنية من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى حسب الاجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات كما حضرت إلى الموقع فرقة إسناد من قوة الإطفاء العام".

ويعد برقان الواقع جنوب البلاد، ثاني أكبر حقل نفطي في العالم، والأكبر على مستوى دولة الكويت الغنية بالنفط.

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