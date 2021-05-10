أبو ردينة:القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يسمحوا بتمرير المخططات الإسرائيلية

رام الله- (د ب أ) :

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الاثنين إن" ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية".

وأكد أبو ردينة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم، أن "الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية"، مشددا على أن "القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية".

بدورها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا كحق قانوني مشروع ، مؤكدة أن" ذلك ليس امتيازا أو منّة، وانما واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال، يواجه أشكال البطش والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم، إنه "آن الآوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، وهو بحاجة الى جرأة وشجاعة في نصرة شعبنا وقضيته".

وأدانت الوزارة "الاعتداءات الوحشية المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال على مدار الساعة ضد المواطنين المقدسيين، في محاولة لتفريغ باحات المسجد الاقصى المبارك من الفلسطينيين وإحكام الاستيلاء عليه، لكسر إرادة الشبان المقدسيين الذين يدافعون عنه".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني التعامل مع 215 إصابة بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن "الاحتلال" الاسرائيلي يمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى.

وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".