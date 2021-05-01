الهند تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا والإجمالي يتخطى الـ19 مليون حالة

07:01 ص السبت 01 مايو 2021
الهند تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا والإجمالي يتخطى الـ19 مليون حالة

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 401 ألف و993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم، ليتخطى بذلك إجمالي المصابين الـ19 مليون حالة ويصل إلى 19 مليونا و164 ألفا و969 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3 آلاف و523 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 211 ألفا و853 شخصا.

وأفادت بأن 299 ألفا و988 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 15 مليونا و684 ألفا و406 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 3 ملايين و268 ألفا و710 أشخاص.

هذا المحتوى من

Asha
الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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