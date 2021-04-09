مصر تعرب عن تعازيها للكونغو في أعقاب انقلاب حافلة بغربي البلاد

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في أعقاب انقلاب حافلة اليوم بإقليم كويلو غرب البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

كما عبرت مصر، حكومة وشعبا، في بيان لوزارة الخارجية، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية إثر هذا الحادث الأليم.