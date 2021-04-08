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الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الأذري الوضع في "قره باغ" عقب محادثات موسكو ويريفان

06:23 م الخميس 08 أبريل 2021
الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الأذري الوضع في "قره باغ" عقب محادثات موسكو ويريفان

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف، اليوم الخميس، الوضع في قره باغ.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "ناقش بوتين وعلييف آخر تطورات الوضع في قره باغ، كما تمت مناقشة سبل تعزيز الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، مع الاخذ بالاعتبار نتائج المحادثات الروسية الأرمينية الأخيرة التي عقدت أمس الأربعاء في موسكو".

وشدد الرئيس الروسي - خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أمس - على أن تسوية الوضع في قره باغ لا يزال يمثل القضية الأكثر إلحاحًا.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.
كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

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فلاديمير بوتين أذربيجان موسكو إلهام علييف

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