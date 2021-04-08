سماع دوي انفجارات غربي العاصمة السورية دمشق
12:22 ص الخميس 08 أبريل 2021
دمشق - (د ب أ)
أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ليل الأربعاء/الخميس بسماع دوي انفجارات في غربي العاصمة السورية دمشق، ولم يعرف بعد سبب الانفجار.
هذا وتشن إسرائيل غارات من حين لآخر على سوريا بمزاعم استهداف أهدافًا سورية.
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