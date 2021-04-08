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سماع دوي انفجارات غربي العاصمة السورية دمشق

12:22 ص الخميس 08 أبريل 2021
سماع دوي انفجارات غربي العاصمة السورية دمشق

أرشيفية

دمشق - (د ب أ)

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ليل الأربعاء/الخميس بسماع دوي انفجارات في غربي العاصمة السورية دمشق، ولم يعرف بعد سبب الانفجار.

هذا وتشن إسرائيل غارات من حين لآخر على سوريا بمزاعم استهداف أهدافًا سورية.

دمشق دوي انفجارات سوريا

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