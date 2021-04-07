زوجة ولي العهد البريطاني ترتدي حجابًا أثناء زيارتها لمسجد في لندن

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

ارتدت دوقة كورنوال كاميلا باركر بولز، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، حجابا أثناء زيارتها إلى مسجد ويتمان رود بلندن، اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" ن كاميلا، البالغة من العمر 73 عاماً، التقت عددًا من تلاميذ المدارس المحلية بالمسجد، حيث اصطفوا لتحيتها خلال الزيارة، وشاهدتهم يلعبون قبل أن تساعد المتطوعين في تجميع سلال الطعام لمن يحتاجون إليها.

ووقعت كاميلا على كتاب زيارة المسجد، وكشفت النقاب عن لوحة تذكارية لزيارتها للمسجد والمركز الاجتماعي الملحق به.

وفي سياق متصل، زارت كاميلا مركز "لوردشيب لين" للرعاية الأولية وارتدت قناعًا صحيًا طوال الزيارة، وحثت المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت كاميلا، في لقاء صحفي، إنها أجرت جولة في عدد من مراكز التطعيم ولم تتوقف أبدًا عن الإعجاب بالعمل الذي يقوم به الجميع داخل هذه المراكز.