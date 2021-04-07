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السودان: تطعيم أكثر من 63 ألف مواطن وكادر طبي بلقاح كورونا

12:41 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
السودان: تطعيم أكثر من 63 ألف مواطن وكادر طبي بلقاح كورونا

لقاح كورونا

السودان - (أ ش أ)

كشفت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، أن 63 ألفا و837 كادرا صحيا ومواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك في ولايتي الخرطوم والجزيرة (وسط السودان).

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المراكز الصحية التي تعمل في تطعيم لقاح كورونا بلغت 121 مركزا بولاية الخرطوم، فضلا عن وجود 13 مركزا بولاية الجزيرة (وسط السودان) .. مشيرة إلى انطلاق حملة التطعيم يوم الأحد المقبل، في 8 ولايات أخرى.

وكانت وزارة الصحة أكدت عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن، عدا وجود آثار جانبية طفيفة على حالة واحدة فقط بولاية الجزيرة.

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