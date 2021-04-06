السديس: التحصين ضد كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

كتب - يوسف عفيفي

أكد الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسد اهتمام القيادة السعودية، المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار السديس، إلى أن القيادة السعودية، لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم بعد عون الله وتوفيقه في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية.

ودعا كل من يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.