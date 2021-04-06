أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السديس: التحصين ضد كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

12:43 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
السديس: التحصين ضد كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

الحرم المكي

كتب - يوسف عفيفي

أكد الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسد اهتمام القيادة السعودية، المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار السديس، إلى أن القيادة السعودية، لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم بعد عون الله وتوفيقه في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية.

ودعا كل من يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

الحرم المكي فيروس كورونا عبد الرحمن السديس لقاح كورونا

الخبر التالى:

هولندا: إجلاء طاقم سفينة شحن باستخدام مروحية بسبب سوء الأحوال الجوية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:15 % زيادة في أسعار زيوت السيارات.. ومحطات الوقود بدأت التطبيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا