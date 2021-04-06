"سكاي نيوز": مصر والسودان يتمسكان بالوساطة الربعاية لأزمة السد وسط تعنت إثيوبي

وكالات

تمسكت مصر والسودان بتوسيع الوساطة في أزمة سد النهضة لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برعاية الاتحاد الأفريقي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وذكرت "سكاي نيوز" مساء الاثنين، أن إثيوبيا ترفض الوساطة الربعاية لأزمة سد النهضة وتدعو لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.

وانتهى الاجتماع الوزاري المغلق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة دون تقدم.

وتواصلت، أمس الاثنين، مفاوضات سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث بدأ الاجتماع المغلق الثاني بين وزراء خارجية الدول الثلاث بشأن السد الإثيوبي، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

وكانت مصر والسودان طالبتا الاتحاد الإفريقي بآلية محددة لمفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن إثيوبيا رفضت تجميد الملء الثاني لسد النهضة، فيما تتمسك مصر والسودان برفض الملء الثاني مع بداية اجتماعات اليوم الثالث.

وكانت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق قبل الاجتماع إن إثيوبيا تتجاهل تحذيراتنا الواضحة بشأن الملء الثاني الأحادي لسد النهضة، مشددة على أنه يجب تجنب صراعات لا طائل منها بسبب سد النهضة، مجددة دعوتها لاتباع نهج جديد وتوقيع اتفاق ملزم قانونا لتجنب سلبيات الماضي وأي صراعات جديدة.