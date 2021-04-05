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الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

11:11 م الإثنين 05 أبريل 2021
الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في أمريكا

واشنطن - (أ ش أ):
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين 48 ألفا و460 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 235 شخصا.
وأشارت البيانات - التي نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية على موقعها الالكتروني - إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي طوال فترة تفشي هذا الوباء في البلاد بلغت أكثر من 30,7 مليون إصابة، ووفاة 556 ألف شخص من بين المصابين بالفيروس.

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