الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

واشنطن - (أ ش أ):

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين 48 ألفا و460 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 235 شخصا.

وأشارت البيانات - التي نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية على موقعها الالكتروني - إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي طوال فترة تفشي هذا الوباء في البلاد بلغت أكثر من 30,7 مليون إصابة، ووفاة 556 ألف شخص من بين المصابين بالفيروس.