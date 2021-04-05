لندن تعتزم دراسة فوائد تقنين استخدام القنب

لندن - (د ب أ)

ذكر تقرير صحفي أن صادق خان عمدة لندن يعتزم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تقنين استخدام نبات القنب المخدر كجزء من منهج جديد للتعامل مع الجرائم المرتبطة بالمخدرات في العاصمة البريطانية.

ونقلت صحيفة جارديان البريطانية عن مصدر لم تحدد هويته وصفته بالمقرب من العمدة القول إن خان قال إنه سيشكل لجنة مستقلة لدراسة الفوائد المحتملة لتقنين استخدام المخدران من الفئة (ب) إذا أعيد انتخابه عمدة للمدينة يوم 9 مايو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اقتراج تشكيل لجنة لدراسة سبل التعامل مع ملف المخدرات بما في ذلك تقنين استخدام القنب يمكن أن يكون جزءا من البرنامج الانتخابي لخان والمنتظر إعلانه غدا الثلاثاء.