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روسيا تقرر التراجع عن تهديدها بغلق تويتر بعد حذفها لمحتوى محظور

07:53 م الإثنين 05 أبريل 2021
روسيا تقرر التراجع عن تهديدها بغلق تويتر بعد حذفها لمحتوى محظور

شركة تويتر

موسكو - (أ ش أ):

قررت روسيا التراجع عن تهديدها بحظر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد قيام الشركة الامريكية بإزالة محتوى الكترونى محظور من قبل سلطات تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية.

وذكرت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" فى بيان لها اليوم /الاثنين/ ان شركة تويتر عقدت اجتماعا افتراضيا مع هيئة الرقابة الروسية فى الاول من شهر أبريل الجارى وانها تقوم حاليا بإلغاء المحتويات المحظورة فى روسيا والتى تتعلق بمحتويات عن محاولات انتحار المراهقين والمواد الإباحية وتعاطي المخدرات التي وقعت اثناء الاحتجاجات الروسية على احتجاز المعارض الروسى اليكسى نافالنى.

يشار الى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قررت ان تقوم بتمديد الاجراءات المعنية بابطاء سرعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد أن أعلنت دعاوى قضائية ضدها و4 شركات أخرى للتواصل الاجتماعي، لرفضها حذف منشورات عن احتجاجات الشهر الماضي بعد سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني .

وقالت الهيئة الفيدرالية ان قرارها يأتى برغم قيام تويتر بحذف محتوى مثير للجدل حول الاحتجاجات فى روسيا بمعدل أسرع من المتوقع.

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت فى 10 مارس الماضى، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن قرارها بابطاء سرعة استخدام تويتر على جميع الأجهزة المحمولة وعلى نصف أجهزة الكمبيوتر المكتبية على خلفية مخالفات الشركة الامريكية.

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تويتر روسيا موسكو اليكسى نافالنى
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