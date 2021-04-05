رئيس البرلمان العربي يؤكد أن استقرار الأردن ركيزة أساسية للأمن القومي العربي
القاهرة- (أ ش أ):
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن استقرار الأردن يعد ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.
وثمن العسومي خلال لقائه اليوم أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدور الكبير للملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة ودعمه للقضايا العربية.
من جهته، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن للدور المحوري للبرلمان العربي كمظلة عربية جامعة لتوحيد جهود البرلمانات العربية وبما يعزز العمل والتضامن العربي ويخدم قضايا المنطقة، مثمناً في ذات الوقت مواقف رئيس البرلمان تجاه الأردن وحرصه على تعزيز التواصل بين البرلمان العربي والدول العربية كافة.
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