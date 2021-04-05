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الأردن: إجراءات لفتح جميع القطاعات بالعقبة بعد عيد الفطر المبارك

12:31 م الإثنين 05 أبريل 2021
الأردن: إجراءات لفتح جميع القطاعات بالعقبة بعد عيد الفطر المبارك

الأردن

العقبة- (أ ش أ):

قال رئيس سلطة منطقة العقبة الأردنية الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت إن السلطة بالمملكة ستكشف عن حزمة إجراءات اقتصادية وتجارية وسياحية تهدف إلى فتح جميع القطاعات بعد عيد الفطر المبارك، شرط تسجيل أهالي العقبة على المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بخيت -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم الإثنين -أن التسجيل على المنصة سيمكن العقبة من فتح جميع قطاعاتها قبل الأول من يونيو القادم، إضافة إلى تخفيف إجراءات الحظر، خاصة إلغاء حظر يوم الجمعة، عقب شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن العقبة ستحصل على نسبة أكبر من لقاح فيروس "كورونا" المستجد بعد التسجيل على المنصة الخاصة للقاح.

ودعا المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية؛ لأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا؛ للحد من انتشار الفيروس، ولتكون المدينة منيعة ضد هذا الوباء، وتخفيف الإجراءات إيذانا بعودة الحياة الطبيعية للعقبة، واعتبارها وجهة آمنة لجميع مرتاديها داخليا وخارجيا، بما يضمن عودة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية للمدينة.

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الأردن عيد الفطر فتح جميع القطاعات فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا

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