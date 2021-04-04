المبعوث الأممي يبحث مع "الانتقالي الجنوبي" وقف إطلاق النار باليمن

صنعاء - (د ب أ)

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الأحد، مع مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي، التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

وقال مكتب جريفيث في حسابه بموقع تويتر إنه: "اجتمع المبعوث الأممي مع عمرو البيض من المجلس الانتقالي الجنوبي، وناقشا المفاوضات الجارية حول خطة الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء اليمن".

وأفاد بأنه تم: "النقاش حول فتح مطار صنعاء، والسماح بدخول السفن التجارية وسفن النفط إلى موانئ الحديدة، واستئناف العملية السياسية".

من جانبه، قال البيض، الذي يشغل منصب الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية، إنه التقى بجريفيث في العاصمة الأردنية عمان، ونقل للمبعوث الأممي رسالة من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي حول عملية السلام.

وذكر البيض في حسابه على تويتر أن: "مهام حكومة المناصفة المبنية على اتفاق الرياض مقتصرة على توفير الخدمات، ولا تمثّل المجلس الانتقالي سياسياً في العملية السياسية".

وتابع: "المجلس الانتقالي مستعد لتشكيل فريق تفاوضي مشترك مع نظام الرئيس اليمني عبد منصور هادي وفقًا لاتفاق الرياض".

واستطرد: "المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم عملية سلام شاملة لإيجاد حلول ناجعة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنّ المسؤولية تقع على المجتمع الدولي للوصول إلى ذلك".

وأوضح: "يقع على عاتق المجلس المحافظة على أهداف شعب الجنوب الوطنية، ولذلك فالمهمة لا تقتصر في المشاركة في المفاوضات فحسب بل في الطريق للوصول اليها".

ويشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية بخمس حقائب من أصل 24 وزيرا، والتي تم تشكيلها في ديسمبر الماضي، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية لحل الأزمة بين المجلس المطالب بالانفصال والحكومة المعترف بها دوليا.