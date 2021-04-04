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الجزائر تعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية

08:15 م الأحد 04 أبريل 2021
الجزائر تعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية

الجزائر - (أ ش أ):
أعربت الجزائر، اليوم الأحد، عن دعمها للأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مساء اليوم لأحد، أنه "تتابع الجزائر ببالغ الاهتمام التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

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وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الجزائر الأردن

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