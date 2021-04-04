الجزائر تعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية

الجزائر - (أ ش أ):

أعربت الجزائر، اليوم الأحد، عن دعمها للأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مساء اليوم لأحد، أنه "تتابع الجزائر ببالغ الاهتمام التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".