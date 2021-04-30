"موقف ثابت".. بيان جديد من الخارجية السودانية حول تطورات ملف سد النهضة

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن موقفها ثابت من سد النهضة وأن الخرطوم ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.

وكانت أعلنت مصر الثلاثاء الماضي، عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

كما رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.