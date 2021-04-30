60 ألفا يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى

03:37 م الجمعة 30 أبريل 2021
60 ألفا يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى

المسجد الأقصى المبارك

رام الله - أ ش أ

أدى نحو 60 ألفا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أنه رغم إجراءات الاحتلال المشددة، تمكن أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي الـ48 والضفة الغربية، بالإضافة إلى أهالي القدس.

وتحدث خطيب المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة الشيخ محمد سرندح، عن ضرورة الإصلاح بين الناس وعدم رفع الأسعار واستغلال المواطنين في شهر رمضان وكافة الشهور، وأن الرباط في المسجد الأقصى يكسب المرابطين نورا يبقى معهم ويلازمهم في حياتهم وآخرتهم.

وعقب الصلاة خرج الآلاف بمسيرة شعبية مؤكدة على حماية المسجد الأقصى المبارك من استهداف الاحتلال، وكذلك صون مدينة القدس ومواصلة التصدي للاحتلال.

وشدد المشاركون في المسيرة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن القدس المحتلة، رافعين الأعلام الفلسطينية.

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Asha
المسجد الأقصى المبارك رام الله رمضان الشعب الفلسطيني
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