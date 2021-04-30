ملك السويد يحتفل بعيد ميلاده الـ75

ستوكهولم - (د ب أ):

احتفل ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ75 في أجواء احتفالية هادئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وخطط الملك كارل وزوجته الملكة سيلفيا، البالغة من العمر 77 عامًا، للاحتفال بهذا اليوم في القصر الملكي في مدينة ستوكهولم القديمة "جاملا ستان"، من خلال استقبالهما بعض المسؤولين مثل رئيس الحكومة ستيفان لوفين في الصباح، قبل إطلاق 21 طلقة في عدة أماكن في البلاد تكريما للملك.

وبالرغم من إلغاء الاحتفالية الكبيرة بهذه المناسبة، فإن الملك كارل جوستاف كان لديه أمنية واحدة في عيد ميلاده وهي أن أي شخص يرغب أن يقدم له هدية في عيد ميلاده، فعليه أن يتبرع لصالح رابطة للجمعيات الخيرية تساعد المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

وقد ولد الملك كارل جوستاف عام 1946 في قلعة هاجا بالقرب من ستوكهولم.

وتوفي والده في حادث تحطم طائرة في كوبنهاجن عام 1947 عندما كان عمر كارل جوستاف حينها أقل من عام واحد.

وأصبح كارل ملكا على السويد منذ وفاة جده جوستاف السادس أدولف عام 1973.