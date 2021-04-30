صحف بريطانية: رقم هاتف جونسون متاح للجميع على الانترنت منذ 15 عاما

01:34 م الجمعة 30 أبريل 2021
صحف بريطانية: رقم هاتف جونسون متاح للجميع على الانترنت منذ 15 عاما

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون


(أ ف ب)
ذكرت وسائل إعلام بريطانية الجمعة أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متاح للجميع على الانترنت منذ 15 عاما ما أثار مخاوف بشأن الأمن القومي في المملكة المتحدة.

ويبدو أن هذا الرقم الذي ظهر في بيان صحافي صدر عام 2006 عندما كان بوريس جونسون عضوا برلمانيا معارضا، هو الرقم الذي يستخدمه زعيم حزب المحافظين حاليا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبعدما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال بالرقم صباح الجمعة، تلقت رسالة تلقائية تشير إلى أن الرقم خارج الخدمة.

ويأتي هذا الكشف فيما يتعرض بوريس جونسون لهجمات متزايدة تتعلق بنزاهته، خصوصا بسبب تبادل رسائل نصية قصيرة مع الصناعي جيمس دايسون الذي طلب من رئيس الحكومة في بداية الوباء، "تسوية" الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى المملكة المتحدة لعمل أجهزة التنفس الصناعي بطلب من الحكومة.

ويبدو أن جونسون رد في مارس 2020 قائلا "سأقوم بتسوية الأمر غدا! نحن بحاجة إليك".

وقال بيتر ريكيتس مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة عبر إذاعة "بي بي سي" إن حقيقة أن الرقم الشخصي لرئيس الوزراء في المجال العام "أمر مهم لأنه مادة ثمينة جدا".

واعتبر أنه "من مصلحة" رئيس الوزراء " ضمان أمنه الإلكتروني.

وأضاف "أنا أتحدث قبل كل شيء عن سياسيين رفيعي المستوى في مواقع حساسة، من المحتمل أن تحتوي محادثاتهم الهاتفية على أمور حساسة ومعلومات تجارية حساسة وأشخاص يحاولون الضغط عليهم للحصول على مزايا ضريبية...".

هذا المحتوى من

AFP
بوريس جونسون بريطانيا

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