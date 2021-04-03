"بلومبرج": إعطاء أكثر من 652 مليون جرعة لقاحات في العالم

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 652 مليون جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في العالم حتى الآن، ضمن أكبر حملة تطعيم في التاريخ.

وأضافت أنه تم إعطاء ذلك العدد من اللقاحات في 151 دولة، بمعدل 2ر17 مليون جرعة يوميًا.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 162 مليون جرعة لقاح حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما متوسطه 07ر3 مليون جرعة في اليوم.