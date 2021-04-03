وكالة أدوية فرنسية ترصد 3 حالات جلطات دموية بعد التطعيم بأسترازينيكا

باريس- (د ب أ):

رصدت وكالة الأدوية الفرنسية ثلاث حالات لجلطات دموية في أعقاب التطعيم بلقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

ففي الفترة بين 19 و25 مارس الماضي، وردت أنباء عن حالات لجلطات دموية، ذات صلة باللقاح، حسب الوكالة.

ومنذ بدء حملة التلقيح، حدثت 12 حالة إصابة، بما فيها أربع حالات وفاة في فرنسا. وفي الحالات الواردة، كانت حالات تجلط الدم بالاساس في المخ، في غضون تسعة أيام من التطعيم.

ومعظم هؤلاء المتضررين من النساء.

وفي تسع حالات، كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم تحت 55 عاما، وفي ثلاث حالات أكبر من 55 عاما.

وتوصي أعلى هيئة صحية في فرنسا بالتطعيم بلقاح استرازينيكا فقط للأشخاص فوق 55 عاما بعد توقف التطعيم لفترة قصيرة في منتصف مارس الماضي.

وبحلول أمس الجمعة، حصل أكثر من تسعة ملايين شخص في فرنسا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم بالجرعتين.

وهذا يمثل حوالي 13.6% من إجمالي السكان.