هوبكنز وبلومبرج: إعطاء 628.9 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في العالم
نيويورك- (د ب أ):
كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، السبت، عن إعطاء 628.9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 15.8 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 130.3 مليون حالة،فيما بلغ عدد الوفيات 2.84 مليون في العالم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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202843
عدد المصابين
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155016
عدد المتعافين
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12041
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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عدد المصابين
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عدد المتعافين
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2838444
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