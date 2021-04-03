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هوبكنز وبلومبرج: إعطاء 628.9 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في العالم

02:13 م السبت 03 أبريل 2021
هوبكنز وبلومبرج: إعطاء 628.9 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في العالم

لقاح كورونا

نيويورك- (د ب أ):

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، السبت، عن إعطاء 628.9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 15.8 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 130.3 مليون حالة،فيما بلغ عدد الوفيات 2.84 مليون في العالم.

لقاح كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

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