فرنسا ترصد الإصابة الأولى بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس "كورونا"
09:06 م الخميس 29 أبريل 2021
باريس - (أ ش أ):
أفادت قناة "فرانس 24"، مساء اليوم/الخميس/، بأن السلطات الصحية الفرنسية رصدت أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس "كورونا".
ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
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