فرنسا ترصد الإصابة الأولى بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس "كورونا"

باريس - (أ ش أ):

أفادت قناة "فرانس 24"، مساء اليوم/الخميس/، بأن السلطات الصحية الفرنسية رصدت أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس "كورونا".

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.