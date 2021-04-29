فرنسا ترصد الإصابة الأولى بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس "كورونا"

09:06 م الخميس 29 أبريل 2021
فرنسا ترصد الإصابة الأولى بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس "كورونا"

فيروس كورونا

باريس - (أ ش أ):

أفادت قناة "فرانس 24"، مساء اليوم/الخميس/، بأن السلطات الصحية الفرنسية رصدت أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس "كورونا".

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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