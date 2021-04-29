إصابة وزير الاتصالات الماليزي بفيروس كورونا

بانكوك- (د ب ا):

أعلن وزير الاتصالات الماليزي سيف الدين عبدالله، الخميس، إصابته بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه السلطات الصحية أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

وقال سيف الدين إنه سوف يخضع للعزل المنزلي لحين دخوله المستشفى، كما اعتذر عن أي " إزعاج قد يسببه"، مضيفا " سوف استمر في متابعة وضمان سريان شؤون الوزارة بصورة سلسة".

وكان سيف الدين ضمن أكثر من 3330 حالة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها اليوم الخميس، عقب تسجيل أكثر من 3100 حالة أمس الأربعاء، الذي يعد أول يوم منذ شهرين تسجل فيه ماليزيا أكثر من 3 آلاف حالة.

وبذلك بلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في ماليزيا أكثر من 400 ألف حالة، من بينها 26 ألف حالة تصنفها الوزارة على أنها " حالات نشطة".

وتم تسجيل 15 حالة وفاة بالفيروس أمس الأربعاء، لترتفع حالات الوفاة إلى 1477 حالة.

وفرضت الحكومة الماليزية منتصف يناير الماضي إجراءات إغلاق لثاني مرة استمرت أكثر من شهر، عقب ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس في أواخر عام 2020.

Iوقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يوم الثلاثاء إنه لن يتم السماح بالتنقل بين 13 ولاية ومنطقة في ماليزيا خلال عطلة عيد الفطر.