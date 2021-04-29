الهند: هذا ما طلبناه من مصر للتخفيف من "كارثة كورونا"

12:16 م الخميس 29 أبريل 2021
الهند: هذا ما طلبناه من مصر للتخفيف من "كارثة كورونا"

الهند

وكالات:

أعلنت الهند، الخميس، أنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار "ريمديسيفير" الذي يستخدمه مرضى فيروس كورونا، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي بالآونة الأخيرة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينجلا، في مؤتمر صحفي، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مُشيرًا إلى تعهد 40 دولة بتقديم مساعدات للهند، بحسب صحيفة "بيزنس ستاندرد" المحلية.

وتابع: "نتحدث عما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين و10 آلاف أسطوانة أكسجين ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

وذكر أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج كوفيد 19، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

وسجلت الهند، الخميس، ارتفاعًا قياسيا في إصابات ووفيات كورونا، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونًا، فيما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الضغط على العديد من المستشفيات، وسط الموجة الجديدة من تفشي الفيروس التي يعتقد أنها مرتبطة بسلالة متحورة جديدة.

ويعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات أكبر بكثير من المحصلة الرسمية، مع عدم تسجيل العديد من الوفيات رسميا.

ولا تزال إمدادات الأكسجين منخفضة للغاية في جميع أنحاء البلاد، بحيث أمست السوق الموازية (السوداء) هي الخيار الوحيد لبعض الناس.

وتعمل محارق الجثث بلا توقف، بل وتحولت مواقف السيارات إلى محارق مؤقتة.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 300 ألف إصابة جديدة يوميًا في الهند خلال الأسبوع الماضي، مع أكثر من 360 ألف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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