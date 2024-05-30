الرئيس الصيني يعلن التبرع لـ وكالة الأونروا بـ 3 ملايين دولار

وكالات:

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستتبرع إلى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ 3 ملايين دولار من أجل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة.

وقال، خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني، والذي يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بلاده مستعدة لبناء علاقات صينية عربية كمعيار للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.

وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده تدعم حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة، متابعا: "لا يجوز استمرار الحرب في غزة إلى أجل غير مسمى، ولا يجوز غياب العدالة إلى الأبد".

وأكد رئيس الصين على أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.