المكسيك تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وكالات

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المكسيك طلبت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية في غزة.

ونشبت العديد من الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين لفلسطين، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة المكسيكية، مكسيكو.

وأصيب 6 عناصر شرطة في مواجهات مع المتظاهرين المؤيدين لدولة فلسطين، حيث ألقى المتظاهرون عليهم قنابل المولوتوف والحجارة خلال اشتباكات ليلية عنيفة أمام السفارة .

وواجهت الشرطة المتظاهرين الذين ألقوا قنابل المولوتوف، وأضرموا النيران في منزل يقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة، وذلك في حي لوماس دي تشابولتيبيك، حيث يقع مكتب عمدة مكسيكو، ميجيل هيدالجو.

وفي ذات السياق، ردد المتظاهرون المحتجون بصوت عال: "لا تدافعوا عن مرتكبي الإبادة الجماعية"، "إنهم يقتلون الأطفال"، وحاولت الشرطة تطويقهم وحراسة مرافق السفارة الإسرائيلية، إلا أن المواجهة تأزمت، وتحولت من مظاهرة سلمية إلى اشتباك عنيف.

كما حاول المتظاهرون إزالة الحواجز التي أقامتها العناصر الأمنية في محاولة لحماية مرافق سفارة تل أبيب وتعرضوا للقنابل المسيلة للدموع، ورد متظاهرون بهجمات مستخدمين أسطوانات إطفاء الحرائق وكانت غالبية المتظاهرين من العنصر النسوي.