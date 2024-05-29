وزير التموين: لن يتم رفع أسعار الخبز السياحي بالمخابز

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم دعم الدولة لمنظومة الخبز يسجل نحو 125 مليار جنيه سنويًا، معلقًا: «احنا مش جايين على المواطن».

وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة خلط الذرة الرفيعة بالقمح لإنتاج الخبز، وكنا نخلط الذرة الشامية على القمح في الموسم الماضي

وأكد وزير التجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز لن يزيد أكثر من ذلك، ولن يتم رفع أسعار الخبز الحر في المخابز السياحية بعد قرار رفع الدعم على الخبز المقدم للمواطنين في البطاقات التموينية".

وتابع "المصيلحي"، ثمن الذرة مش أرخص من القمح، والأهم أننا نقلل حجم الاستيراد من الخارج لتوفير العملة، حيث يوجد هناك 850 ألف طن ذرة يحتاجون إلى زراعة 300 ألف فدان.

وفى السياق ذاته تحدث عن الاستعدادات لعيد الأضحى مشيرًا إلى أنه سيتم الدفع بكميات غير مسبوقة من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة في المنافذ الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2024.

وتابع وزير التموين: أكثر من 80 ألف رأس ماشية في المجازر، ونعمل على ضخ اللحوم في المنافذ الاستهلاكية بأسعار مناسبة للحفاظ على الأسعار للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ20 قرشًا بداية من يونيو المقبل

غير مطابقة للمواصفات.. هيئة الدواء تحذر من هذه الأدوية (أحدها مكمل غذائي)