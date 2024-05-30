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الرئيس الصيني: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

06:23 ص الخميس 30 مايو 2024

شي جين بينغ بكين الرئيس الصيني

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وكالات:
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وقال، خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني، والذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تدعم حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة، متابعا: "لا يجوز استمرار الحرب في غزة إلى أجل غير مسمى، ولا يجوز غياب العدالة إلى الأبد".

وأكد الرئيس الصيني على أن الصين مستعدة للعمل مع الجانب العربي؛ لاستكشاف سبل حل القضايا الساخنة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل، متابعا: "مستعدون لبناء علاقات صينية عربية كمعيار للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين".

الرئيس الصيني ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة السيادة الكاملة حدود 1967
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