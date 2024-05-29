حرارة شديدة واضطراب الملاحة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 30 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إنه يسود غدا الخميس، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا، تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر، وسرعة الرياح تكون من 35 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأشارت إلى أن طقس غدا الخميس، يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وكانت "الأرصاد"، أوضحت في وقت سابق، أن الأسبوع الحالي يشهد انخفاض درجات الحرارة حتى آخره بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

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